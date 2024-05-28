بضغط طلابي.. جامعة دنماركية توقف استثماراتها مع الشركات الإسرائيلية بالضفة الغربية

وقالت الجامعة على منصة "إكس" إنها بدءًا من 29 مايو ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي يصل قيمتها الإجمالية لنحو مليون كورونة دنماركية (نحو 146 ألف دولار) في "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إي دريمز".