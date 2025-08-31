رئيس البرلمان اللبناني: العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة

وقال بري في كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إن ما تطرحه الورقة الأمريكية يشكل عمليًا بديلًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، موضحًا أن لبنان نفذ الاتفاق فيما لم تلتزم به إسرائيل، بل زادت من احتلالها ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إلى منازلهم.