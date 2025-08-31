رئيس البرلمان اللبناني: العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة"، مشددًا على انفتاحه لمناقشة قضية السلاح تحت خطاب هادئ، معتبرًا أن الورقة الأمريكية المطروحة "ترقى إلى مستوى اتفاق جديد" يتجاوز مجرد حصر السلاح بيد الدولة.
وقال بري في كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إن ما تطرحه الورقة الأمريكية يشكل عمليًا بديلًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، موضحًا أن لبنان نفذ الاتفاق فيما لم تلتزم به إسرائيل، بل زادت من احتلالها ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إلى منازلهم.
وأضاف أن "سلاح المقاومة حرر الأرض وهو شرفنا وعزنا"، لكنه أشار في المقابل إلى أن المرحلة ليست لنكء الجراح أو الرقص فوق الدمار، داعيًا إلى الوحدة والتعاون لتجاوز المحنة.
وأوضح بري أن القرى المدمرة ليست فقط شيعية، بل بينها قرى سنيّة وأخرى مسيحية، معتبرًا أن رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني أمر غير مقبول وطنيًا.
كما حذّر من خطورة الجهل والتعصب، وخاطب اللبنانيين بالقول: "ألم تروا أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفاخر بمهمته التاريخية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى يشمل لبنان أيضًا؟".