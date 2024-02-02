أمريكا تصدر عقوبات جديدة على 4 شركات توفّر تكنولوجيا عسكرية لإيران

وفي التفاصيل: أضافت الوزارة أنها فرضت أيضًا عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ؛ بسبب بيعها سلعًا أولية إيرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارّة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.