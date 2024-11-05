في حال توليها منصب الرئاسة.. هذه قائمة أولويات "هاريس" في اليوم الأول

وعند سؤال "هاريس" عما ستفعله في يومها الأول في البيت الأبيض في مقابلة سابقة مع شبكة "CNN"، قالت نائبة الرئيس الحالي إنها ستبدأ في تنفيذ خططها للاقتصاد القائم على الفرص في أول يوم لها في منصبها، لافتة إلى أن أول وأهم أولوياتها هي القيام بكل ما في وسعها لدعم وتعزيز الطبقة المتوسطة.