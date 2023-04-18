الصحة العالمية: إغلاق العديد من المستشفيات في السودان بسبب الهجمات ونقص الإمدادات

وقال: إن عدد المصابين بالسلّ في العالم بلغ 10,6 ملايين شخص، وأن هذا المرض القاتل لا زال يضرب العديدَ من الدول والمجتمعات، ويتسبّب في 1,6 مليون حالة وفاة سنويًّا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة مرض السلّ والقضاء عليه خلال السنوات الأربع القادمة، ومشاركة المجتمع المدني في السيطرة على المرض، والاستثمار والعمل على ابتكار لقاحات جديدة مضادة للسل، مشيرًا إلى أن هناك 16 لقاحًا جديدًا مرشحًا.