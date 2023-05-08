"أملنا الوحيد".. السودانيون يعلقون آمالهم على المفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع" بالمملكة

ونقلت "رويترز" عن المواطنة السودانية، تماضر إبراهيم (35 عامًا)، وهي موظفة حكومية في مدينة بحري، التي تقع على الضفة المقابلة للخرطوم من النيل الأزرق، قولها: "إذا أخفقت مفاوضات جدة في وقف الحرب فهذا يعني أننا لن نتمكن من العودة لمنازلنا وحياتنا، وننتظر ما سينتج عن تلك المفاوضات لأنها أملنا الوحيد".