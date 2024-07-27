الأونروا: مقتل ١٩٩ موظفًا في الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم، عن ارتفاع عدد القتلى من العاملين في الأمم المتحدة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى ١٩٩، بالإضافة إلى إصابة المئات، لافتة إلى تعرض معظم مراكز الأونروا لعمليات القصف الإسرائيلي.
وأشارت وكالة الغوث إلى أن ١١٠٠ من العاملين لديها يواصلون تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء.
وأكدت المنظمة الدولية أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام.
وأشارت إلى أن ١,٩ مليون نازح فلسطيني يعيشون ظروفً قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.