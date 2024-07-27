الأونروا: مقتل ١٩٩ موظفًا في الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم، عن ارتفاع عدد القتلى من العاملين في الأمم المتحدة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى ١٩٩، بالإضافة إلى إصابة المئات، لافتة إلى تعرض معظم مراكز الأونروا لعمليات القصف الإسرائيلي.