أرسلها قمر التجسس.. ما القواعد العسكرية الأمريكية التي اطّلع عليها زعيم كوريا الشمالية؟

ذكرت وكالةُ الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم "السبت"، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اطّلع على صور التقطها القمر الاصطناعي الذي أطلقته بلاده حديثًا لأغراض التجسس، شملت مناطق تشكل أهدافًا رئيسية بينها القاعدة العسكرية الأمريكية في "بيرل هاربر"، ومواقع في كوريا الجنوبية.
وأوضحت الوكالة أن "كيم" اطّلع على صور التقطها القمر لدى مروره فوق هاواي قرابة الساعة الخامسة صباحًا، بينها صورة للقاعدة البحرية في "بيرل هاربر"، وقاعدة هيكام الجوية في "هونولولو"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: أن "كيم" اطّلع كذلك على صور بمدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، التقطها القمر الاصطناعي اليوم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلّي، ومن بين الصور واحدة لحاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينوسون" التي تعمل بالدفع النووي.
وبيّنت أن "كيم" اطّلع أمس على صور التقطها القمر لمناطق تعتبر أهدافًا رئيسية في كوريا الجنوبية بينها العاصمة سيول، ومدن أخرى، تستضيف قواعد أمريكية.
ولفتت إلى أن من بين المدن الكورية الجنوبية التي التقط القمر لها صورًا: مدينة بيونغتيك الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا من سيول، التي تستضيف "كامب هامفريز" أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج، كما تستضيف أيضًا قاعدة "أوسان" الجوية التي تتضمن قيادة عمليات سلاح الجو الكوري الجنوبي، فضلًا عن قاعدة جوية أمريكية.
وأدّى إطلاق القمر الاصطناعي التجسسي الكوري الشمالي، إلى تعليق البلدين اتفاقًا عسكريًّا من خمس سنوات يهدف إلى تخفيض حدّة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقد أعلنت سيول تعليقه جزئيًّا.
ونجحت "بيونغ يانغ" في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس في المدار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن سيول تفيد بأنه من المبكر القول ما إذا كان القمر يعمل على ما تؤكد كوريا الشمالية.