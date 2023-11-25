أرسلها قمر التجسس.. ما القواعد العسكرية الأمريكية التي اطّلع عليها زعيم كوريا الشمالية؟

ولفتت إلى أن من بين المدن الكورية الجنوبية التي التقط القمر لها صورًا: مدينة بيونغتيك الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا من سيول، التي تستضيف "كامب هامفريز" أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج، كما تستضيف أيضًا قاعدة "أوسان" الجوية التي تتضمن قيادة عمليات سلاح الجو الكوري الجنوبي، فضلًا عن قاعدة جوية أمريكية.