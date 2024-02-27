إسرائيل: إيران وحزب الله يسعيان لتحويل شهر رمضان إلى "7 أكتوبر" آخر

وشدَّد "غالانت" على ضرورة إحباط أي محاولات من جانب حماس لإعادة إشعال الصراع، مشددًا على أهمية الوحدة بين الفرق القتالية لمنع تحقيق أهداف حماس، ومحذرًا من التصريحات غير المسؤولة من قِبل شخصيات مؤثرة، قال إنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".