إسرائيل: إيران وحزب الله يسعيان لتحويل شهر رمضان إلى "7 أكتوبر" آخر

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إيران وحزب الله اللبناني يسعيان لتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من 7 أكتوبر، مؤكدًا العمل على "وقف ذلك"، فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الثلاثاء إن عناصر حزب الله لم تعد على مقربة من الحدود، محذرًا الحزب من دفع ثمن باهظ إذا استمرت هجماتها على شمال إسرائيل.
وفي التفاصيل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الحاجة إلى اليقظة ضد التصعيد المحتمل الذي تنظمه إيران وحزب الله وحماس، على حد قوله، معربًا عن قلقه إزاء نوايا إيران وحزب الله للاستفادة من الأهمية الدينية لشهر رمضان لإثارة التوترات، ومقارنتها بأحداث 7 أكتوبر.
وشدَّد "غالانت" على ضرورة إحباط أي محاولات من جانب حماس لإعادة إشعال الصراع، مشددًا على أهمية الوحدة بين الفرق القتالية لمنع تحقيق أهداف حماس، ومحذرًا من التصريحات غير المسؤولة من قِبل شخصيات مؤثرة، قال إنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وخلال زيارة للحدود الشمالية قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "نرجو أن نوصل إليكم الرسالة الآتية: أعتقد أننا نقوم بالخطوات الصحيحة؛ بدليل أن عناصر حزب الله لم تعد موجودة بمحاذاة الجدار، بل إنها لم تعد على مقربة من الحدود، فيما عاد الناس إلى هنا. وأعتقد أنه إذا انتهجنا النهج السليم فإنهم سيعودون إلى هنا بفضل استتباب الأمن أولاً، وسوف تجد الدولة كيفية بذل المساعي اللازمة من أجل إعادة الناس إلى هنا؛ لينعموا بالأمن وجودة الحياة".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي يقوم برصد حزب الله ومهاجمته، مشيرًا إلى "وجوب جعله يدفع الثمن غاليًا جدًّا" مقابل هجماته التي تزامنت مع اندلاع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وقال: "إن القوات الموجودة هنا لديها قوة كبيرة؛ إذ يجب أن تكون وحدة الاستعداد والحراسة المحلية قوية، ويجب السعي للتأكد من توافُر الأمن، ووجود منطقة آمنة داخل منازل المدنيين، وفي تجمعاتهم السكنية".
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق الصواريخ على الجليل الغربي أثناء وجود رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هناك.
وفي الجبهة الشمالية نقلت "رويترز" معلومات مفادها أن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان.
وتصاعدت حدة الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وأعلن الحزب اليوم الثلاثاء استهداف مقر قيادة الفرقة الـ146 في جعتون بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وحققت إصابات مباشرة، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذا الموقع الإسرائيلي بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي أمس الاثنين منطقة بعلبك.