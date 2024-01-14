الجامعة العربية والصين تطالبان بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

شدَّدت الجامعة العربية والصين على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على نحو فوري وشامل، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وطالب الجانبان بضرورة إصغاء مجلس الأمن إلى نداءات الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول، التي عبَّرت عن رفضها لاستمرار الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأن يتحمل مسؤولياته نحو صيانة الأمن والسلم الدوليَّيْن بشكل جدي، ويتخذ إجراءات ملزمة في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، في ختام مباحثاتهما التي عُقدت في القاهرة مساء أمس الأحد.