الجامعة العربية والصين تطالبان بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، في ختام مباحثاتهما التي عُقدت في القاهرة مساء أمس الأحد.