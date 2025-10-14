ترامب: غزة مجرد بداية والهدف الأكبر هو السلام الشامل بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أن "غزة ليست سوى جزء من المهمة، وإن الجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط"، مطالباً الدول التي "ناضلت كثيراً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".