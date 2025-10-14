ترامب: غزة مجرد بداية والهدف الأكبر هو السلام الشامل بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أن "غزة ليست سوى جزء من المهمة، وإن الجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط"، مطالباً الدول التي "ناضلت كثيراً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".
جاء ذلك عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام بمصر، حيث وقّع قادة أمريكا ومصر وتركيا وقطر وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة، تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس.
وقال ترامب قبيل مغادرته مصر: "لقد نجحنا معاً فيما اعتقد الجميع أنّه مستحيل. أخيراً، لدينا سلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "سيصمد هذا الاتفاق".
شارك ترامب في رئاسة القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور 31 قائداً وممثلاً دولياً، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي صافح ترامب. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلو حماس لم يحضروا.
وأوضحت الوثيقة الموقعة ضرورة التوصل إلى "سلام دائم" بين إسرائيل وجيرانها، لكن ترامب تهرب من الحديث عن حل الدولتين قائلاً: "نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة".