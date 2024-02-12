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بيان فلسطيني: الاحتلال اعتقل 6985 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي

فيما تعرّض الآلاف لعمليات تعذيب جسدي ونفسي في انتهاك لكل الأعراف والمواثيق
بيان فلسطيني: الاحتلال اعتقل 6985 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي

وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 6985 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد نادي الأسير في بيان أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتًا النظر لتعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد الذين اعتقلهم خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، وسط تقديرات من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد من اعتُقلوا في القطاع يقدر بآلاف الأشخاص، تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

الاحتلال الإسرائيلي
نادي الأسير الفلسطيني

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