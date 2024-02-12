بيان فلسطيني: الاحتلال اعتقل 6985 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي

وأوضح أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد الذين اعتقلهم خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، وسط تقديرات من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد من اعتُقلوا في القطاع يقدر بآلاف الأشخاص، تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.