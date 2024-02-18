تصريحات رئيس البرازيل تفجر غضب إسرائيل.. ونتنياهو يصفها بأنها "شائنة وخطيرة"

وتفصيلاً، قال "لولا" للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".