بالفيديو والصور.. مصرع شخصين ودمار كبير من جراء الأعاصير في عدة ولايات أمريكية

في أوكلاهوما، ضرب إعصار بلدة هولدنفيل التي يقطنها نحو 5 آلاف شخص، في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز في بيان يوم الأحد، وفقًا لسكاي نيوز عربية.