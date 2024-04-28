بالفيديو والصور.. مصرع شخصين ودمار كبير من جراء الأعاصير في عدة ولايات أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن مصرع شخصين على الأقل، أحدهما طفل، من جراء أعاصير قمعية "تورنادو" اجتاحت أوكلاهوما، بينما قيّمت طواقم الطوارئ الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والشركات من جراء الرياح العاصفة، والأمطار، والفيضانات.
وتفصيلاً، أحدثت عشرات الأعاصير التي تم الإبلاغ عنها دمارًا بالغًا في الجزء الأوسط من البلاد منذ يوم الجمعة، في ظل سريان عمليات المراقبة والتحذيرات، يوم الأحد، في أوكلاهوما وولايات أخرى، بما في ذلك كانساس وميزوري وأركنسو وتكساس.
في أوكلاهوما، ضرب إعصار بلدة هولدنفيل التي يقطنها نحو 5 آلاف شخص، في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز في بيان يوم الأحد، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتقع بلدة هولدنفيل على بعد 128.75 كيلومترًا من مدينة أوكلاهوما، وقال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت في بيان: "صلواتي لمن فقدوا أحباءهم عندما اجتاحت الأعاصير أوكلاهوما الليلة الماضية".
وأصدر "ستيت" أمرًا تنفيذيًا الأحد لإعلان حالة الطوارئ في 12 مقاطعة بسبب تداعيات الطقس القاسي، بينما عملت الطواقم على إزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار الناجمة عن العواصف العاتية التي تسببت في سقوط خطوط الكهرباء.
حتى صباح الأحد، كان هناك نحو 33 ألف عميل من دون كهرباء في أوكلاهوما، ووفقًا لموقع "باورأوت إيج. يو إس" الذي يتابع انقطاعات الكهرباء. وفي تكساس، انقطعت الكهرباء عن 76 ألف عميل تقريبًا.
وتم الإبلاغ عن دمار كبير من جراء العاصفة في مجتمع سولفور بجنوب أوكلاهوما، وكذلك حول ماريتا، حيث تضرر أحد المستشفيات، وفقًا لمكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما. كما يعاني السكان في ولايات أخرى بسبب أضرار من جراء العاصفة.
ودمر إعصار ضرب ضاحية أوماها بولاية نبراسكا، منازل وشركات يوم السبت أثناء تحركه لأميال عبر الأراضي الزراعية والتقسيمات الفرعية، قبل أن يضرب بلدة في ولاية أيوا.
وقالت الدكتورة ليندسي هوسي مدير الصحة، بالإدارة الصحية في مقاطعة دوغلاس بالمدينة، إن أقل من 24 شخصًا تلقوا العلاج في مستشفيات منطقة أوماها، مضيفة : "معجزة"، مؤكدة أن جميع الإصابات في المدينة ليست خطيرة.
وأبلغت المجتمعات المجاورة عن عدد قليل من الإصابات في كل منها. وبدأت أضرار الإعصار في مساء يوم الجمعة بالقرب من لينكولن بولاية نبراسكا.
وضرب الإعصار مبنى صناعيًا في مقاطعة لانكستر وهو ما أدى إلى انهياره أثناء وجود 70 شخصًا بداخله، وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع، ولم تكن الإصابات الثلاث التي وقعت خطيرة.