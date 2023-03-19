العراق يوقف استيراد الغاز من إيران خلال 5 سنوات

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم (الأحد)، أن العراق سيوقف استيراد الغاز خلال 5 سنوات، كاشفاً عن وجود خطة طموحة لاستثمار الغاز، خاصة في الحقول الجنوبية.
وفي كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد الدولي، قال "عبدالغني": "إن العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز، ومعظم ما يتم استثماره هو 56 في المئة من المنتج".
وبيّن أن شركة غاز البصرة المشتركة مع شركة غاز الجنوب وشركة شيل تستثمر الغاز بنسبة تصل إلى ألف مليون متر مكعب يومياً.
وأشار إلى أن العراق يستورد كميات غاز كبيرة من إيران باعتبارها الأقرب إلى العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".