نائبة أمريكية تدعو إلى قطع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل

وأضافت، أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر مزيداً من الانتهاكات، مشددة على أن الاستجابة العسكرية ستؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.