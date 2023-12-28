عقب نشر قوة عسكرية بالبحر الأحمر.. شركتا شحن تُبلغان قناة السويس بالعودة للممر الملاحي

بعد انتهاء أزمة الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر التي ألقت بظلالها على التجارة العالمية، وأدّت لتحول سفن الحاويات إلى الإبحار حول إفريقيا لتجنّب المنطقة، أرسلت شركتا "إيفرغرين" التايوانية و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية إخطارات لقناة السويس المصرية وشركات لوجستية بعودتهما للملاحة في البحر الأحمر والممر الملاحي خلال الأيام المقبلة.