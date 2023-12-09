الخارجية الفلسطينية: فشلُ مجلس الأمن في وقف النار "امتدادٌ لازدواجية معايير دولية تمييزية"

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم السبت: هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحقّ القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتدادٌ لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقًا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.