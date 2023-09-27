"تشتري أجزاء أساسية له".. واشنطن تعاقب شبكة داعمة لبرنامج "المسيرات" الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم "الأربعاء"، عقوبات على شبكة تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن "الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني القوي لمكون أساسي، يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد-136"؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جهته قال بريان نيلسون المسؤول في وزارة الخزانة، في البيان: "إن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية".