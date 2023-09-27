"تشتري أجزاء أساسية له".. واشنطن تعاقب شبكة داعمة لبرنامج "المسيرات" الإيراني

من جهته قال بريان نيلسون المسؤول في وزارة الخزانة، في البيان: "إن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية".