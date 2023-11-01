بعد يوم من ارتكابها مجزرة بها.. "إسرائيل" تشن غارات عنيفة على "جباليا"

شنّ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الغارات الجوية العنيفة على منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، بعد أقل من يوم من تدميرها حيًا سكنيًا كاملًا في مجزرة قُتِلَ خلالها 400 فلسطيني.