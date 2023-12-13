إسرائيل تطلب وساطة "القاهرة والدوحة" لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

ووفق "سكاي نيوز عربية" شهدت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل استمرت أسبوعًا وانتهت في 1 ديسمبر، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليًّا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًّا؛ لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت، وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 137 محتجزًا يُعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.