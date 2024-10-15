تقلص الفارق بين "هاريس" و"ترامب" في آخر استطلاع رأي قبيل الانتخابات الأمريكية

وفي التفاصيل، ظلت الفجوة بين المرشحين ثابتة مقارنة باستطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري قبل أسبوع، لكن الاستطلاع الذي انتهى يوم الأحد الماضي أشار إلى أن الناخبين، ولا سيما الديمقراطيين، قد يكونون أكثر حماسة لانتخابات هذا العام مما كانوا عليه قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على ترامب.