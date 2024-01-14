بعد إعلان أمريكي بتغيير 2000 سفينة لمسارها.. "قناة السويس" تؤكد: الحركة طبيعية

فيما استهدفت ضربة جديدة بعد ظُهر أمس السبت موقعاً عسكرياً في الحديدة بغرب اليمن، كان قد أطلق منه الحوثيون صاروخًا باتجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران في صفوف الحوثيين والجيش الأمريكي، وذلك بعد ساعات من ضربة أمريكية على قاعدة في صنعاء، حسب ما نقلت "فرانس برس".