بعد إعلان أمريكي بتغيير 2000 سفينة لمسارها.. "قناة السويس" تؤكد: الحركة طبيعية

رغم تأثرها بشكل كبير بالتوترات في البحر الأحمر، أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة العبور مستمرة في الاتجاهين؛ حيث أوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع لمحطة تلفزيون محلية، أن الحركة في الممر المائي الأهم في العالم تجري بشكل طبيعي.
وبينما قدّرت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن عدد السفن التي حوّلت مسارها بـ 2000 تقريباً، أكد "ربيع" أن الملاحة في القناة منتظمة وتسير بصورة طبيعية.
كما نفى صحة الأنباء التي ترددت حول تعليق حركة الملاحة بالقناة؛ نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولفت "ربيع" إلى حرص الهيئة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصبّ في صالح خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
يُذكر أنه وبعد بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو "إسرائيل" أو تعود ملكيتها لـ"إسرائيل"، بحسب زعمهم، معلنين أن خطواتهم هذه تأتي مؤازرة للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجاً على الحرب، مشعلين اضطرابات في الممر المائي المهم.
فيما استهدفت ضربة جديدة بعد ظُهر أمس السبت موقعاً عسكرياً في الحديدة بغرب اليمن، كان قد أطلق منه الحوثيون صاروخًا باتجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران في صفوف الحوثيين والجيش الأمريكي، وذلك بعد ساعات من ضربة أمريكية على قاعدة في صنعاء، حسب ما نقلت "فرانس برس".
وأتت تلك الضربة غداة شنّ القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع عسكرية عديدة تابعة للحوثيين فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين.