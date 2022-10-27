خبيرة حقوقية تُشدد على ضرورة ألا تقوّض إساءةُ استخدام تدابير مكافحة الإرهاب عمليات صنع السلام

وأكدت أن تعزيز السلام يعني الاستعداد لدفع ثمن السلام والاستثمار فيه؛ مبينة أن الاستثمارات السياسية والمالية المتواصلة في القيم التي تقود الأجندة المشتركة؛ ستوفر استراتيجيات طويلة الأجل تشتد الحاجة إليها للخروج من العنف المستمر والدوري؛ بما في ذلك الإرهاب في العديد من المجتمعات.