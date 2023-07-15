روسيا تحقّق في احتمالية انتهاك صاروخ كوري شمالي لمياهها الإقليمية

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية في تغطية عن الإطلاق، أن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية، وأن تجربة الإطلاق كانت "تحذيرًا عمليًّا قويًّا" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.