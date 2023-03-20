الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات «عنصرية» وزير إسرائيلي: عقلية استعمارية ظلامية

وعقّبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بأن هذه المواقف «تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال أذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا».