"بكين": "الفيتو الأمريكي" على وقف إطلاق النار بغزة ضوء أخضر لاستمرار المذابح

وأوضح أن "الجزائر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، قدّمت مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض التهجير القسري، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار الذي يستند إلى الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية، مطلوبٌ بشكلٍ عاجلٍ بسبب الوضع على الأرض ويستحق دعم جميع أعضاء مجلس الأمن".