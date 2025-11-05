10 جرحى في عملية دهس بجزيرة "أوليرون" الفرنسية.. ووزير الداخلية: حالتان حرجتان

أصيب عشرة أشخاص بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر حادث دهس وقع اليوم في جزيرة أوليرون السياحية الواقعة قبالة الساحل الأطلسي جنوبي غرب فرنسا.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي ، في منشور عبر منصة "إكس"، بأن الحادث وقع في منطقة تشهد إقبالًا سياحيًا كثيفًا، مشيرًا إلى أن السائق تم توقيفه على الفور من قِبل قوات الشرطة.
وأضاف الوزير أن شخصين نُقلا إلى وحدة العناية المركزة بسبب إصاباتهما البالغة، فيما فتحت السلطات تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع السائق، دون الكشف عن هويته أو حالته النفسية.
وتُعد جزيرة أوليرون إحدى أبرز الوجهات السياحية الفرنسية، حيث يقصدها آلاف الزوار سنويًا للاستمتاع بشواطئها ومناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة.