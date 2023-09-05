إطلاق نار في محطة للقطارات بفوبرتال الألمانية.. والقبض على أحد المشتبه بهم

أفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع حادث إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال في غرب ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، ذكر موقع "فوكوس" الإعلامي الألماني أن الشرطة أطلقت عملية واسعة النطاق إثر الحادث.
وتم القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري استجوابه من قِبل الشرطة، بينما يستمر البحث عن آخرين مشتبه بهم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث شارك فيه 3 أشخاص، حدث خلاف بينهم، ثم بدأ اثنان منهم بإطلاق النار بالقرب من موقف للحافلات عند محطة القطارات، حسب إفادات شهود العيان.
وتم إغلاق محطة القطارات مؤقتًا، وتطويقها بأفراد الشرطة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو ضحايا نتيجة الحادث.