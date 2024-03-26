رغم القرار الأممي بالوقف الفوري لإطلاق النار.. "إسرائيل" تواصل حربها على غزة

واصلت "إسرائيل" حربها على قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء) رغم صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" و"إسرائيل" التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.