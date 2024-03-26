رغم القرار الأممي بالوقف الفوري لإطلاق النار.. "إسرائيل" تواصل حربها على غزة

واصلت "إسرائيل" حربها على قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء) رغم صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" و"إسرائيل" التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.
وذكر شهود عيان أن غارات إسرائيلية جوية عدة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر، التي تضاعف عدد سكانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب، وفقاً لـ"فرانس برس".
في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة "حماس" ليس له تأثير فوري على المحادثات في الدوحة.