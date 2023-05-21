حذّرت من نفاد الأموال.. "جانيت": مطلع يونيو موعد نهائي لرفع سقف الدين الأمريكي

أعلنت وزيرةُ الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم "الأحد"، أن الأول من يونيو لا يزال موعدًا نهائيًّا حتميًّا لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.