حذّرت من نفاد الأموال.. "جانيت": مطلع يونيو موعد نهائي لرفع سقف الدين الأمريكي

أعلنت وزيرةُ الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم "الأحد"، أن الأول من يونيو لا يزال موعدًا نهائيًّا حتميًّا لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وأوضحت جانيت يلين خلال حديثها في برنامج "فايس ذا بريس"، الذي تبثُّه شبكة "إن بي سي"؛ أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقالت: "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقّع ألّا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو، وربما في الأول منه. وسأواصل إِطْلاع الكونجرس على المستجدّات، لكنني بالتأكيد لم أغيّر تقييمي؛ لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".
وتجري إدارة الرئيس جو بايدن مفاوضات مع الجمهوريين لرفع سقف الدين منذ فترة، لكن دون تحقيق نتائج إلى الآن، فهل تستحكم حلقات الأزمة؟