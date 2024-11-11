مقتل 14 شخصًا في غارة إسرائيلية على منطقة عكار أقصى شمال لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية مساء أمس الاثنين منزلاً في قرية تقع بمنطقة عكار أقصى شمال لبنان، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة اللبنانية إن الغارة استهدفت منزلاً في بلدة عين يعقوب في محافظة عكار، وهي منطقة حرجية وجبلية نائية ذات غالبية من السُّنة ومن المسيحيين. وهذه أول ضربة تتعرض لها البلدة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثمانية قتلى وأربعة عشر جريحًا في حصيلة أولية للغارة.
ومن جهته، قال ماجد درباس، رئيس بلدية بلدة عين يعقوب: إن 14 شخصًا على الأقل قُتلوا، وأُصيب 15 آخرون في الضربة الإسرائيلية، وفقًا لـ"العربية نت".
وذكر درباس لوكالة "رويترز" أن الهجوم استهدف مبنى يقيم فيه 30 شخصًا، منهم لاجئون سوريون.
وأضاف بأن بعض الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.
ويمثل هجوم استهداف القوات الإسرائيلية أبعد نقطة في شمال لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في أكتوبر 2023م.
من جهته، أكد رئيس اتحاد بلديات عكار روني الحاج أن الغارة "استهدفت منزلاً من طابقين، يقطنه نازحون"، مضيفًا بأن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من مئة كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.
وقال المسؤول المحلي إن "عملية رفع الأنقاض لا تزال مستمرة".
وتشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات دامية على بلدات وقرى تقع خارج المعاقل التقليدية لحزب الله، تستهدف سيارات أو أفرادًا أو شققًا سكنية.
وتحدثت تقارير مرات عدة عن ارتباط الأهداف بحزب الله.
ويثير ذلك حساسيات وارتيابًا وتوترات في المناطق التي يريد سكانها أن يبقوا في منأى من الحرب.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 3243 شخصًا وإصابة 14134 منذ السابع من أكتوبر2023.
وأضافت الوزارة بأن 54 قُتلوا، وأُصيب 56 آخرون أمس الأحد.
يُذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر بشن سلسلة واسعة من الغارات، لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 165 صاروخًا على شمال إسرائيل.
وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أُصيب ستة أشخاص، من بينهم طفل، في منطقة كرمئيل بالجليل، وفي منطقة كريات آتا، شرق حيفا، مشيرًا إلى أن بعض المقذوفات تم اعتراضها بواسطة منظومة الدفاع الصاروخي، وبعضها أصاب مناطق مفتوحة.
ومن جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات عدة، كما قال حزب الله الاثنين إنه استهدف منزلاً يتحصن فيه جنود إسرائيليون عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفر كلا جنوب لبنان، بصاروخ موجَّه. وأعلن الحزب في بيان أن عناصره استهدفوا الاثنين قاعدة عميعاد الإسرائيلية جنوب مدينة صفد برشقة صاروخية.
وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة استهداف قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي موقع العباد الإسرائيلي، كما استهدف مدينة صفد ومستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية برشقات صاروخية، واستهدف أيضًا قاعدة تدريب إسرائيلية للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية.