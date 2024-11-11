مقتل 14 شخصًا في غارة إسرائيلية على منطقة عكار أقصى شمال لبنان

من جهته، أكد رئيس اتحاد بلديات عكار روني الحاج أن الغارة "استهدفت منزلاً من طابقين، يقطنه نازحون"، مضيفًا بأن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من مئة كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.