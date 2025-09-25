"دقة عالية وتكلفة منخفضة".. أميركا وحلفاؤها تطور من "مسيرة الشاهد" الإيرانية

وطائرة "الشاهد"، التي طورتها إيران، ليست مجرد سلاح عادي، فقد استُخدمت بنجاح من قبل روسيا في ضرباتها ضد أوكرانيا، حيث أظهرت قدراتها المدمرة في استهداف البنية التحتية والمواقع العسكرية، وتتميز الطائرة بقدرتها على الطيران لمسافات تزيد عن 1000 ميل، وهي مسافة تتيح لها تنفيذ مهام بعيدة المدى بدقة فائقة، وتكلفتها، التي تُقدَّر بعشرات الآلاف من الدولارات فقط، تجعلها بديلاً اقتصاديًا للصواريخ التقليدية باهظة الثمن، التي كانت تُستخدم حصريًا في العمليات الدقيقة.