مفاوضات هدنة غزة تحقق تقدماً ملحوظاً

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين حركة حماس وإسرائيل، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.