مفاوضات هدنة غزة تحقق تقدماً ملحوظاً

ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم (الاثنين)، أن تقدماً ملحوظًا سجل أمس خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، التي تشارك فيها مصر وحركة حماس وقطر والولايات المتحدة.
وأضافت أن المحادثات استؤنفت اليوم لليوم الثاني.
ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين حركة حماس وإسرائيل، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.