الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تُمهِّد لسياسة تهجير الشعب الفلسطيني

وقالت في بيان، صدر عنها مساء اليوم، إنها تُحمِّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تُحمِّل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه، ولن يقبل أن يُهجَّر من وطنه.