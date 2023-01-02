إضراب يشل حركة النقل البري في العاصمة التونسية

شل إضراب حركة النقل البري بالعاصمة تونس، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، اليوم (الاثنين)، بعد أن بدأ موظفو شركة النقل الحكومية إضرابًا؛ للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.