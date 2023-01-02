إضراب يشل حركة النقل البري في العاصمة التونسية

شل إضراب حركة النقل البري بالعاصمة تونس، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، اليوم (الاثنين)، بعد أن بدأ موظفو شركة النقل الحكومية إضرابًا؛ للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.
وذكرت المتحدثة باسم شركة نقل تونس حياة الشمتوري، أن النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت، والوضع المالي في الشركة صعب، وفقاً لـ"رويترز".
وفجر إضراب النقل غضبًا عارمًا بين آلاف الأشخاص، الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وإضراب النقل هو استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات.
وأقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضرابًا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير (كانون الثاني)، احتجاجًا على ما وصفه "بتهميش الحكومة للشركات العامة".