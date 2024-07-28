"تغيير مذهل".. "هاريس" تتعادل مع "ترامب" في استطلاعات الرأي

ووجد الاستطلاع أن الرجال يفضلون "ترامب" بفارق 13 نقطة، في حين أن النساء يؤيدن "هاريس" بفارق 12 نقطة، ولـ"ترامب" ميزة بنقطتين مع الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، في حين أن لـ"هاريس" ميزة بخمس نقاط مع الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ويختار البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية "ترامب" بفارق 15 نقطة، بينما تتمتع "هاريس" بميزة ثلاث نقاط بين البيض الحاصلين على شهادة جامعية والناخبين الملونين، الذين يؤيدونها بفارق 39 نقطة.