"تغيير مذهل".. "هاريس" تتعادل مع "ترامب" في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن نائب الرئيس كامالا هاريس متعادلة مع دونالد ترامب، بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقال مايك بوكيان، وهو خبير استطلاعات ديمقراطي أجرى الاستطلاع مع خبير الاستطلاعات الجمهوري ديفيد لي، للصحيفة: "لم يكن سوى 37% من ناخبي بايدن متحمسين له في أوائل يوليو، والآن 81% من ناخبي هاريس متحمسون لها. وهذا تغيير مذهل".
ويحافظ الرئيس السابق على تقدم بنسبة 2% على "هاريس" في سباق بين شخصين، ضمن هامش الخطأ في استطلاع الجورنال البالغ 3.1%، مما يشير إلى أن "هاريس" قلصت الفارق من ست نقاط كان يتقدم بها ترامب على الرئيس "بايدن" قبل انسحاب "بايدن" من السباق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وعندما يتوسع المجال ليشمل روبرت ف. كينيدي جونيور ومرشحين مستقلين وحزبيين آخرين، يتقلص الفارق إلى 1% فقط لصالح "ترامب" على "هاريس"، بنسبة 45% مقابل 44%، ويرجع جزء من هذا التحول إلى التغير في التركيبة السكانية للناخبين، حيث نجحت هاريس في حشد الديمقراطيين وجلب مستويات عالية من الحماس إلى الحزب.
وجمعت "هاريس" 100 مليون دولار من أكثر من 1.1 مليون متبرع فريد من نوعه بين بعد ظهر الأحد ومساء الاثنين، بعد أن أعلنت أنها ستخوض الانتخابات بدلاً من "بايدن"، وهو ما ادعت حملتها أنه "أكبر مبلغ يتم جمعه في غضون 24 ساعة في التاريخ الرئاسي".
ويتضمن استطلاع الجورنال أخبارًا جيدة لـ"ترامب" أيضًا. حيث أشار ديفيد لي، خبير الاستطلاعات الجمهوري، إلى أن "ترامب" كان متخلفًا عن "بايدن" في استطلاع الجورنال في يوليو 2020 بتسع نقاط.
وقال واين لسبيرانس، عالم السياسة المخضرم ورئيس كلية نيو إنجلاند: "بدلاً من ما كان يبدو أنه فوز لترامب، أصبح لدى أمريكا سباق حقيقي ومؤكد على يديها. لقد بدأت اللعبة".
ومن شأن التعادل في استطلاع الرأي الوطني، أن يعطي "ترامب" ميزة في المجمع الانتخابي "نظرًا للطريقة التي يتوزع بها سكان البلاد"، وفقًا للصحيفة، ولكن لم تختر "هاريس" بعد مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، ومن المرجح أن يهز شخصيات مثل، حاكم مينيسوتا تيم والز، والسيناتور مارك كيلي، ديمقراطي من أريزونا، وحاكم كارولينا الشمالية روي كوبر هذه الأرقام.
وفي ميشيغان، لا تزال "هاريس" و"ترامب" متعادلين، وفقًا لاستطلاع أجرته "فوكس نيوز" نُشر الجمعة الماضي، وهو ما يمثل تحولًا بثلاث نقاط لهاريس، بزيادة عن نسبة "بايدن" البالغة 46% في استطلاعات أبريل.
ووجد الاستطلاع أن الرجال يفضلون "ترامب" بفارق 13 نقطة، في حين أن النساء يؤيدن "هاريس" بفارق 12 نقطة، ولـ"ترامب" ميزة بنقطتين مع الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، في حين أن لـ"هاريس" ميزة بخمس نقاط مع الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ويختار البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية "ترامب" بفارق 15 نقطة، بينما تتمتع "هاريس" بميزة ثلاث نقاط بين البيض الحاصلين على شهادة جامعية والناخبين الملونين، الذين يؤيدونها بفارق 39 نقطة.
واشتدت المنافسة في الولايات المتأرجحة بشكل عام، وهو ما سيكون خبرًا سارًا للديمقراطيين الذين دفعوا "بايدن" إلى الانسحاب، بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى انهيار في تلك الولايات.
وفي مينيسوتا، تتمتع "هاريس" بتقدم ست نقاط، بينما يتمتع "ترامب" بميزة نقطة واحدة في ويسكونسن. ولا يزال الاثنان متعادلين في بنسلفانيا.