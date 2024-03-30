اليونان تعتقل عضو عصابة دولية ربحت 21 مليار دولار من تهريب الوقود

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم (السبت)، القبض على عضو بارز في عصابة دولية هربت منتجات الوقود من أميركا اللاتينية، لبيعها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، وحققت أرباحاً تقدر بأكثر من 21 مليار دولار.