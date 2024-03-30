اليونان تعتقل عضو عصابة دولية ربحت 21 مليار دولار من تهريب الوقود

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم (السبت)، القبض على عضو بارز في عصابة دولية هربت منتجات الوقود من أميركا اللاتينية، لبيعها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، وحققت أرباحاً تقدر بأكثر من 21 مليار دولار.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الشرطة، أن المقبوض عليه مواطن إيطالي أصدر "الإنتربول" مذكرة اعتقال بحقه، وقد قبضت عليه الشرطة في إحدى ضواحي جنوب أثينا، أمس.
وأوضح المسؤول أن مذكرة الاعتقال أمرت بالقبض على الرجل وتسليمه إلى فنزويلا، لمحاكمته على جرائم من بينها النقل غير المشروع للموارد ذات الأهمية الاستراتيجية والاتجار بها.