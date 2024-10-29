أزمة متصاعدة.. صدام بين إيران وألمانيا بعد إعدام مواطن مزدوج الجنسية بتهمة الإرهاب

تصاعدت الأزمة بين إيران وألمانيا إثر إعدام طهران المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، الذي اتهمته السلطات الإيرانية بالإرهاب؛ ما أثار ردود فعل قوية من الجانبَيْن.
ونددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة بعملية الإعدام، واستدعت السفير الإيراني للاحتجاج، فيما دُعي السفير الألماني إلى برلين للتشاور، وفق "العربية نت".
من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الانتقادات الألمانية بتصريحات لاذعة، مؤكدًا أن جواز السفر الألماني لا يوفر الحصانة لمن وصفه بـ"المجرم الإرهابي".
ويأتي ذلك فيما شهدت برلين احتجاجات شعبية منددة بالإعدام، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين الإيرانيين، وتحقيق العدالة.