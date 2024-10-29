أزمة متصاعدة.. صدام بين إيران وألمانيا بعد إعدام مواطن مزدوج الجنسية بتهمة الإرهاب

تصاعدت الأزمة بين إيران وألمانيا إثر إعدام طهران المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، الذي اتهمته السلطات الإيرانية بالإرهاب؛ ما أثار ردود فعل قوية من الجانبَيْن.