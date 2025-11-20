الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لاحترام اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا 1974

وأكد أن قرار الأمم المتحدة رقم 2799 يدعو إلى السيادة الكاملة لسوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها, هذه أيضًا مسألة طُرحت خلال الاجتماع الأخير بين نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.