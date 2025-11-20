العالم
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لاحترام اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا 1974
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, عن القلق بشأن الجولة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوبي سوريا.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "إن هذه الزيارة العلنية مثيرة للقلق وندعو إسرائيل إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".
وأكد أن قرار الأمم المتحدة رقم 2799 يدعو إلى السيادة الكاملة لسوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها, هذه أيضًا مسألة طُرحت خلال الاجتماع الأخير بين نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.