فيديو يوثق اللحظات الأولى للهجوم الدامي على مستوطنة في القدس

وتفصيلاً، أظهرت لقطات من زوايا عدة لحظات إطلاق رصاص متواصل، وسُمعت في الخلفية دوي سيارات الأمن التي هرعت إلى المكان، فيما توقفت بعض السيارات عن الحركة خوفًا من إطلاق النار.