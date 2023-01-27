فيديو يوثق اللحظات الأولى للهجوم الدامي على مستوطنة في القدس

وثَّقت الكاميرات مساء الجمعة اللحظات الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة شمال شرق القدس، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أظهرت لقطات من زوايا عدة لحظات إطلاق رصاص متواصل، وسُمعت في الخلفية دوي سيارات الأمن التي هرعت إلى المكان، فيما توقفت بعض السيارات عن الحركة خوفًا من إطلاق النار.
وأظهرت لقطات أخرى انتشار عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن الإسرائيليَّين في مستوطنة النبي يعقوب شمال شرق القدس.
وكانت هذه القوات تغلق مكان الهجوم، الذي قالت تقارير إنه أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين، وإصابة 8 آخرين على الأقل.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية، في واحدة من أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات هناك.