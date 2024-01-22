"غوتيريش" يدعو إلى وقف النار فورًا في غزة وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن

وقال "غوتيريش" في كلمته خلال افتتاح قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين أمس في العاصمة الأوغندية كمبالا: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تسببت في نشر دمار هائل، وقتل مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي بصفتي أمينًا عامًا للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 150 من موظفينا"، داعيًا إلى بذل كل الجهود لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.