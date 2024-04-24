واشنطن تطالب إسرائيل بمعلومات عن المقابر الجماعية في غزة

وأفادت السلطات الفلسطينية بالعثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس، هذا الأسبوع، بعد مغادرة القوات الإسرائيلية، كما أعلنت العثور على جثث في مستشفى الشفاء في مقبرة جماعية بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.