واشنطن تطالب إسرائيل بمعلومات عن المقابر الجماعية في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، في بيان؛ أن الولايات المتحدة طالبت الحكومة الإسرائيلية بمعلومات بشأن تقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت أمس عن قلقها البالغ بشأن تقارير العثور على مقابر جماعية في غزة.
وأفادت السلطات الفلسطينية بالعثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس، هذا الأسبوع، بعد مغادرة القوات الإسرائيلية، كما أعلنت العثور على جثث في مستشفى الشفاء في مقبرة جماعية بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.