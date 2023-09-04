"الطاقة الذرية": المحادثات مع إيران لم تحرز تقدماً في القضايا الحساسة

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة في تقريرين فصليين سريين اطّلعت عليهما "رويترز"، اليوم (الاثنين)، أنها لم تحرز تقدمًا في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.