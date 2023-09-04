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"الطاقة الذرية": المحادثات مع إيران لم تحرز تقدماً في القضايا الحساسة

مخزونها من اليورانيوم المخصب يواصل النمو
"الطاقة الذرية": المحادثات مع إيران لم تحرز تقدماً في القضايا الحساسة

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة في تقريرين فصليين سريين اطّلعت عليهما "رويترز"، اليوم (الاثنين)، أنها لم تحرز تقدمًا في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وأوضح أحد التقريرين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء بلغت 60%، يواصل النمو مقارنة بالربع السابق، لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

ولفتت الوكالة إلى أن نسبة نقاء اليورانيوم قريبة من النسبة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية.

إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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