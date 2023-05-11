مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين العنف غير المبرر في السودان

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الخميس) العنف غير المبرر في السودان، داعياً الدول إلى ممارسة الضغط بكل الوسائل الممكنة لحل الأزمة.
وفي افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الوضع في السودان قال "تورك": "إن القتال الذي اندلع في 15 أبريل أوقع هذا البلد في كارثة".
وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لأحث كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحل هذه الأزمة، بكل الوسائل الممكنة".
وعقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.