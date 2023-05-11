مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين العنف غير المبرر في السودان

وفي افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الوضع في السودان قال "تورك": "إن القتال الذي اندلع في 15 أبريل أوقع هذا البلد في كارثة".