ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 40,939 شهيدًا و94,616 مصابًا

أعلنت مصادرُ طبية، اليوم السبت، ارتفاعَ حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,939، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.