"ننتظر مؤشرات موته بفارغ الصبر".. من هو مروان عيسى الذي تتحقق إسرائيل من اغتياله؟

لا تتوفر مؤشرات مؤكدة ترجح مقتل "عيسى" الملقب بـ"رجل الظل" لقدرته على التواري عن أعين إسرائيل، إذ قال الوزير في الحكومة الإسرائيلية خيلي تروبر في مقابلة مع القناة "13" بالتلفزيون الإسرائيلي: "لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة، وإذا تمت بالفعل تصفية مروان عيسى، الذي يعد إلى حد كبير رئيس الأركان العسكرية لحماس، فهذا إنجاز عظيم للجيش الإسرائيلي وشين بيت (جهاز الأمن الداخلي)... وما زلت لا أعرف ما إذا كان قد تسنى إقصاؤه أم لا. أنتظر تلقي المؤشرات بفارغ الصبر".