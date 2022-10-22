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السودان.. الاشتباكات القبلية في "النيل الأزرق" تزهق أرواح 200 مواطن

بعض جثث القتلى لم تدفن
اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق
اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق
سبق
سبق

سقط حوالى 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان، بحسب ما أعلن مسؤول محلي اليوم (السبت).

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس المحلي في بلدة واد الماحي عبد العزيز الأمين، أن حوالى 200 شخص قتلوا في ثلاث قرى، وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن، وفقاً لـ"فرانس برس".

ودعا "الأمين" المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية لدفن الجثث.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق أمس حالة الطوارئ في الولاية لمدة 30 يوماً، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي.

السودان
الاشتباكات القبلية

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