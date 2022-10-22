السودان.. الاشتباكات القبلية في "النيل الأزرق" تزهق أرواح 200 مواطن

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس المحلي في بلدة واد الماحي عبد العزيز الأمين، أن حوالى 200 شخص قتلوا في ثلاث قرى، وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن، وفقاً لـ"فرانس برس".