تطورات الحرب بين الجانبين.. قتلى ودمار في شمال "إسرائيل" وجنوب لبنان

وتتزايد حصيلة الضحايا في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في غارة على قرية بعلشميه شرق بيروت، فيما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 3240 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين "حزب الله" و"إسرائيل" قبل أكثر من عام، في تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمة الإنسانية.