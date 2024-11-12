تطورات الحرب بين الجانبين.. قتلى ودمار في شمال "إسرائيل" وجنوب لبنان

تتواصل الحرب بين "إسرائيل" و"حزب الله" بوتيرة متصاعدة، حيث أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم عن مقتل شخصين في مدينة نهاريا شمال "إسرائيل" بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مستودع.
وأفاد أحد المسعفين أن الرجلين، في الأربعينيات من العمر، لقيا مصرعهما جراء إصابات خطيرة.
وفي المقابل، أعلن "حزب الله" قصف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصواريخ وصفها بـ"النوعية"، وذلك في وقت كثفت فيه "إسرائيل" غاراتها الجوية على جنوب لبنان وضاحية بيروت، حيث استهدفت أكثر من 13 غارة ضاحية بيروت الجنوبية، وأخرى دمرت منزلًا في النبطية، وامتدت الغارات أيضًا إلى الهرمل شرق البلاد وفق "العربية نت".
وتتزايد حصيلة الضحايا في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في غارة على قرية بعلشميه شرق بيروت، فيما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 3240 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين "حزب الله" و"إسرائيل" قبل أكثر من عام، في تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمة الإنسانية.