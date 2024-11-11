مؤتمر "كوب 29".. هل تترك أمريكا العالم يواجه مصيره المناخي؟

يجتمع قادة العالم في باكو، عاصمة أذربيجان اليوم (الاثنين)، للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" ، لمناقشة قضايا المناخ الملحة، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل كوكب الأرض، حيث تستعد الولايات المتحدة، القوة العظمى المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة، للانسحاب من اتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية تهدف إلى حماية كوكبنا، ويخطط الرئيس دونالد ترامب، الذي يسخر من تغير المناخ، لإخراج الولايات المتحدة من الاتفاقية، مما يثير قلقًا دوليًا، إذ إن هذا الانسحاب المحتمل يهدد بتقويض الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في هذه القضية.